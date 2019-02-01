Президент Туркменистана утвердил решения об избрании глав агентств Министерства промышленности и коммуникации Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил решения общих собраний акционеров агентств «Türkmendeňizderýaýollary» («Туркменские морские и речные пути») и «Türkmensenagat» («Туркменская промышленность») Министерства промышленности и коммуникации об избрании председателей этих агентств. Постановлением главы государства утверждено решение общего собрания акционеров агентства «Türkmendeňizderýaýollary» об избрании председателем агентства Агамурада Хайытмурадова. Также постановлением президента утверждено решение общего собрания акционеров агентства «Türkmensenagat» об избрании Ровшена Овезова председателем агентства. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



