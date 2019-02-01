В МИД Туркменистана состоялись переговоры с делегацией Евросоюза

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Европейского союза, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом во главе со специальным представителем ЕС по Центральной Азии Петером Бурианом. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и ЕС в 2019 году. В целях укрепления двустороннего партнерства на встрече был затронут вопрос об открытии представительства Европейского союза в Ашхабаде.

Стороны обменялись мнениями о новой стратегии ЕС для Центральной Азии, которая является европейским видением развития отношений Европы и Азии. Данная стратегия базируется на трех приоритетных для ЕС направлениях: наращивание транспортного сообщения, создание энергетических и цифровых сетей, расширение контактов между людьми.

На встрече были рассмотрены вопросы укрепления регионального и межпарламентского сотрудничества, а также развития отношений в сферах логистики, транспорта, энергетики и гуманитарных связей. Стороны также уделили внимание обсуждению ситуации с безопасностью в Центральной Азии и Афганистане и обменялись мнениями об улучшении взаимодействия в регионе.

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