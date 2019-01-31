Президент Туркменистана утвердил решения об избрании руководителей агентств Министерства промышленности и коммуникации Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял ряд постановлений, утвердив решения общих собраний акционеров агентств, входящих в Министерство промышленности и коммуникации Туркменистана, об избрании глав этих агентств. Постановлением главы государства утверждено решение общего собрания акционеров агентства «Türkmenhowaýollary» («Туркменские авиалинии») об избрании Доврана Сабурова председателем агентства. Постановлением главы государства утверждено решение общего собрания акционеров агентства «Türkmenawtoulaglary» («Туркменский автотранспорт») Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана об избрании Ораздурды Суханова председателем агентства. Постановлением главы государства утверждено решение общего собрания акционеров агентства «Türkmenaragatnaşyk» («Туркменская связь») Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана от 30 января 2019 года об избрании Байрамгелди Овезова председателем агентства. Также постановлением главы государства утверждено решение общего собрания акционеров агентства «Türkmendemirýollary» («Туркменские железные дороги») Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана об избрании Азата Атамырадова председателем агентства. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



