В штаб-квартире СНГ прошла выставка, посвященная началу председательства Туркменистана в Содружестве в 2019 году

В Исполнительном комитете СНГ по случаю начала председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств Посольством Туркменистана в Республике Беларусь была организована выставка.

На церемонии открытия выставки с приветственными речами выступили председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и сопредседатель СНГ в 2018 году, постоянный полномочный представитель Таджикистана при уставных и других органах Содружества Хакдод Махмадшариф Махмуд. Они выразили уверенность, что председательство Туркменистана будет содействовать укреплению межгосударственных отношений и развитию взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе выставки Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев подробно ознакомил участников с представленными экспонатами историко-культурного наследия Туркменистана и фотоэкспозицией. Особое внимание участников выставки привлек стенд, где представлены труды президента Туркменистана.

После осмотра выставки в Исполнительном комитете СНГ прошло первое в нынешнем году заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах СНГ под председательством Туркменистана.

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