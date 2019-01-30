Госконцерн «Туркменские автодороги» преобразован в Управление по строительству и эксплуатации дорог

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на правительственном совещании по видеосвязи пописал указ о преобразовании государственного концерна «Türkmenawtoýollary» («Туркменские автодороги») путем присоединения к Мминистерству строительства и архитектуры Туркменистана. Документ определяет министерство правопреемником присоединенного госконцерна.

Также указ главы государства возлагает в соответствующих пределах на хякимлики (администрации) велаятов (областей) и города Ашхабада задачи по строительству, реконструкции, капитальному, промежуточному, повседневному ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Подписывая документ, глава государства отметил, что при Министерстве строительства и архитектуры Туркменистана будет создано Управление по строительству и эксплуатации дорог, которое будет определять политику государства в этой области.

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