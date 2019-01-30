Президент Туркменистана произвел реорганизацию сельскохозяйственной отрасли страны

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел реорганизацию сельскохозяйственной отрасли страны. Соответствующий указ глава государства подписал на правительственном совещании по видеосвязи. Документ предписывает объединить Министерство сельского и водного хозяйства и Государственный комитет по охране окружающей среды и земельным ресурсам, и на их базе создать Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, а также Государственный комитет водного хозяйства страны.

Указ главы государства определяет Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана правопреемником по сельскому хозяйству Министерства сельского и водного хозяйства Туркменистана, а также Государственного комитета по охране окружающей среды и земельным ресурсам.

Документ определяет Государственный комитет водного хозяйства Туркменистана правопреемником по водному хозяйству Министерства сельского и водного хозяйства.

Глава государства сообщил, что Национальный комитет по гидрометеорологии при Кабинете министров Туркменистана передан в ведение Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды и переименован в Службу по гидрометеорологии.

Также президент страны распорядился изменить форму собственности всех предприятий вновь создаваемого Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды. В соответствии с поручением главы государства они будут приватизированы путем преобразования в акционерные общества.

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