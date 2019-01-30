В Туркменистане создано Министерство промышленности и коммуникации. Соответствующий указ на правительственном совещании по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно документу, в ведение нового министерства переданы Министерство промышленности, Министерство железнодорожного транспорта, Министерство автомобильного транспорта, Министерство связи, Государственная служба морского и речного транспорта и Служба «Türkmenhowaýollary» («Туркменские авиалинии»). Соответственно, эти ведомства переименованы в агентства – «Türkmensenagat» («Туркменская промышленность»), «Türkmendemirýollary» («Туркменские железные дороги»), «Türkmenawtoulaglary» («Туркменский автотранспорт»), «Türkmenaragatnaşyk» («Туркменская связь»), «Türkmendenizderýaýollary» («Туркменские морские и речные пути») и «Türkmenhowaýollary».

Подписывая указ, глава государства отметил, что формы собственности всех предприятий данного комплекса будут изменены – они будут преобразованы в акционерные общества и приватизированы.

На совещании Гурбангулы Бердымухамедов сообщил о решении преобразовать Национальное космическое агентство, передав его в ведение агентства «Türkmenaragatnaşyk» Министерства промышленности и коммуникации, переименовав в Космическое управление агентства.

Также глава государства поручил в ведении министерства промышленности и коммуникации создать несколько акционерных обществ – «Судостроительный и ремонтный завод «Балкан», «Türkmentehnogurluşyk» («Туркментехнострой») и «Türkmensenagat eksport-import» («Туркменская промышленность экспорт-импорт»).

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