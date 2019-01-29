В Туркменистане готовятся к проведению XIV форума творческой и научной интеллигенции стран СНГ

Делегация Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) стран СНГ провела в Ашхабаде переговоры о проведении в туркменской столице очередного, XIV форума творческой и научной интеллигенции стран СНГ. Форум, намеченный на май этого года, будет проведен в рамках председательства Туркменистана в Содружестве в 2019 году.

Делегация в составе председателя правления МФГС, народного артиста Азербайджана и Туркменистана Полада Бюльбюль оглы, сопредседателя правления МФГС, специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого и исполнительного директора МФГС Тахира Иксанова провела встречи в Министерстве культуры, Министерстве образования и МИД Туркменистана. Стороны рассмотрели предварительную программу двухдневного форума, в ходе которого состоится традиционная церемония вручения межгосударственной премии «Звезды Содружества».

Также был обсужден план мероприятий, которые будут проведены в рамках Года книги, объявленного решением Совета глав государств СНГ. В этой связи намечается проведение писательских симпозиумов, книжных выставок и других акций, направленных на развитие культурных связей между странами Содружества.

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