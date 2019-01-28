|28.01.19 10:52
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В Туркменистане отметили 27-ю годовщину образования Вооруженных сил страны и День защитника Отечества
В Туркменистане торжественно отметили 27-ю годовщину образования Вооруженных сил страны и День защитника Отечества (отмечается 27 января).
В воинских частях в соответствии с решениями президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялись церемонии вручения военнослужащим государственных наград и присвоения очередных воинских званий.
Глава государства поздравил военнослужащих с 27-й годовщиной образования Вооруженных сил Туркменистана и Днем защитника Отечества. Президент пожелал военнослужащим крепкого здоровья, долголетия, благополучной жизни и больших успехов.
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