В Туркменистане отметили 27-ю годовщину образования Вооруженных сил страны и День защитника Отечества В Туркменистане торжественно отметили 27-ю годовщину образования Вооруженных сил страны и День защитника Отечества (отмечается 27 января). В воинских частях в соответствии с решениями президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялись церемонии вручения военнослужащим государственных наград и присвоения очередных воинских званий. Глава государства поздравил военнослужащих с 27-й годовщиной образования Вооруженных сил Туркменистана и Днем защитника Отечества. Президент пожелал военнослужащим крепкого здоровья, долголетия, благополучной жизни и больших успехов. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



