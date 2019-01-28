На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 34 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 34 сделки на 16 миллионов 248 тысяч долларов США.

Предприниматели из ОАЭ и Афганистана закупили сжиженный газ, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Российской Федерации и Таджикистана приобрели полиэтилен высокой плотности и полипропилен, выработанные на полимерном заводе в Киянлы. Помимо этого, коммерсантам из РФ, Великобритании, ОАЭ, Эстонии, Афганистана, Киргизии и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло, хлопчатобумажная пряжа, портландцемент и автотранспорт.

За манатные средства бизнесмены из России, Великобритании, ОАЭ, Турции и Армении приобрели ткань и пряжу хлопчатобумажные, а также отходы хлопка на общую сумму более 5 миллионов 324 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили улюк хлопковый на сумму 2 миллиона 376 тысяч манатов.

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