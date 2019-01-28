Состоялись выборы главы Центрального совета Союза женщин и Национального центра профессиональных союзов Туркменистана

В Ашхабаде состоялись IX заседание Центрального совета Союза женщин и IV заседание Национального центра профессиональных союзов Туркменистана.

На заседаниях были рассмотрены организационные вопросы, в соответствии с которыми Гурбангуль Байрамова была освобождена от должностей главы Центрального совета Союза женщин и Национального центра профессиональных союзов.

На эти должности избрана Гурбангуль Атаева, ранее работавшая заместителем хякима (главы администрации) Дашогузского велаята (области) по вопросам образования, культуры, здравоохранения и спорта.

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