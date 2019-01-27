Центризбирком Туркменистана обсудил подготовку к предстоящим выборам

Состоялось заседание Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, посвященное теме подготовки к выборам депутатов Меджлиса (парламента) и членов Халк маслахаты (народных советов) и Генгешей (местных советов) вместо выбывших.

В соответствии с законом выдвижение кандидатов состоится в период с 30 января по 28 февраля, регистрация – с 9 февраля по 5 марта, а сами выборы назначены на 31 марта 2019 года.

Всего по стране предстоит выбрать двух депутатов Меджлиса Туркменистана, трех членов областных, 14 членов районных и городских народных советов, а также 100 членов местных советов. Для проведения выборов создано 188 избирательных участков.

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