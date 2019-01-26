|26.01.19 09:44
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Государственная служба Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями объединена с МВД
Государственная служба Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями объединена с Министерством внутренних дел страны. Соответствующий указ на расширенном заседании Государственного совета безопасности Туркменистана подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. На заседании было отмечено, что эта мера принята в целях усиления борьбы с экономическими преступлениями и совершенствования деятельности правоохранительных органов.
Подписывая документ, глава государства поручил руководству МВД принять соответствующие меры для надлежащей организации деятельности нового структурного подразделения.
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