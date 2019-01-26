Государственная служба Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями объединена с МВД Государственная служба Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями объединена с Министерством внутренних дел страны. Соответствующий указ на расширенном заседании Государственного совета безопасности Туркменистана подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. На заседании было отмечено, что эта мера принята в целях усиления борьбы с экономическими преступлениями и совершенствования деятельности правоохранительных органов. Подписывая документ, глава государства поручил руководству МВД принять соответствующие меры для надлежащей организации деятельности нового структурного подразделения. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



