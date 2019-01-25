В МИД Туркменистана состоялись туркмено-французские политические консультации

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией французского внешнеполитического ведомства, прибывшей в Ашхабад для проведения двусторонних политических консультаций.

В ходе переговоров были обсуждены состояние и перспективы межгосударственного сотрудничества, развивающегося как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в том числе в рамках диалога Туркменистан – Европейский союз. Стороны отметили плодотворный характер взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, прежде всего ООН и ОБСЕ. Подчеркнув высокий уровень сложившихся отношений, стороны отметили наличие благоприятных возможностей для дальнейшего наращивания и диверсификации партнерства, в частности, в торгово-экономической сфере, финансово-банковском секторе и других областях.

В рамках политических консультаций также были рассмотрены вопросы организации в 2019 году официальных визитов на различных уровнях и других совместных мероприятий.

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