В Туркменистане стартовало строительство первого в стране автобана

В Туркменистане состоялась торжественная церемония начала строительства автобана Ашхабад – Туркменабат. Строительство стартовало в соответствии с постановлением президента Гурбангулы Бердымухамедова, подписанным 11 января этого года. Документ поручает акционерному обществу закрытого типа «Türkmen Awtoban», являющемуся членом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, построить автобан Ашхабад – Туркменабат и его объекты.

Трасса протяженностью 600 километров будет иметь восемь полос движения – по три основных и одной дополнительной с каждой стороны. Ширина дорожного полотна составит 34,5 метра. На протяжении дороги будут возведены 4 моста через реки, 4 моста через железную дорогу, 22 моста на пересечении с другими автомагистралями и специальный проход для животных. Дорожное движение будет управляться специальной системой, с помощью непрерывного видеонаблюдения собирающей, сохраняющей и передающей все данные по транспортному потоку и сведения в службу дорожного надзора.

Согласно постановлению главы государства, строительство автобана стоимостью 2,3 миллиарда долларов будет завершено в декабре 2023 года. Как считают эксперты, высокоскоростная автомагистраль даст возможность Туркменистану нарастить объемы транзитных грузоперевозок, а также расширит транспортное взаимодействие с сопредельным Узбекистаном. А после стыковки с трассой Ашхабад – Туркменбаши автобан даст прямой выход грузовым потокам к Международному морскому порту на Каспии и далее на Кавказ, в Европу, на юг России, север Ирана.

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