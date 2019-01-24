Утверждена программа «Снижение сейсмического риска в сейсмически опасных зонах Туркменистана» Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив программу «Снижение сейсмического риска в сейсмически опасных зонах Туркменистана» и план мероприятий по ее реализации. В соответствии с документом, Министерству обороны Туркменистана, Академии наук, другим соответствующим министерствам и отраслевым ведомствам предписано обеспечить реализацию вышеназванной программы. Согласно постановлению главы государства, она принята в целях обеспечения безопасных социально-бытовых, экономических и экологических условий для населения, проживающего в сейсмически опасных зонах страны, определения и учета уровня сейсмической опасности, а также снижения влияния потенциально возможных землетрясений. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



