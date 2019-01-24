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24.01.19 08:40

Утверждена программа «Снижение сейсмического риска в сейсмически опасных зонах Туркменистана»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов  подписал постановление, утвердив программу «Снижение сейсмического риска в сейсмически опасных зонах Туркменистана» и план мероприятий по ее реализации.

В соответствии с документом, Министерству обороны Туркменистана, Академии наук, другим соответствующим министерствам и отраслевым ведомствам предписано обеспечить реализацию вышеназванной программы.

Согласно постановлению главы государства, она принята в целях обеспечения безопасных социально-бытовых, экономических и экологических условий для населения, проживающего в сейсмически опасных зонах страны, определения и учета уровня сейсмической опасности, а также снижения влияния потенциально возможных землетрясений.

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