Генсек Секретариата Энергетической Хартии провел переговоры в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча с Генеральным секретарем Секретариата Энергетической хартии Урбаном Руснаком, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе переговоров стороны обсудили проблемы активизации двусторонних отношений между Туркменистаном и Секретариатом Энергетической хартии. В частности, стороны рассмотрели вопрос прохождения туркменскими представителями стажировки в Секретариате Энергетической хартии. Основанием для развития такого партнерства является меморандум о взаимопонимании по дальнейшему развитию сотрудничества, подписанный МИД Туркменистана и Секретариатом Энергетической хартии 28 ноября 2017 года.

Также стороны обсудили вопрос о проведении 2019 года 15-го заседания целевой группы по региональному энергетическому сотрудничеству в Центральной и Южной Азии (RECCA).

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