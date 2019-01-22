В МИД Туркменистана состоялись переговоры с делегацией Японии

В МИД Туркменистана состоялась встреча с японской делегацией во главе с вице-президентом компании Itochu Corporation и сопредседателем Японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству Йоичи Кобаяши.

В ходе встречи, стороны рассмотрели вопросы поставок в Туркменистан сельхозтехники, произведенной японской компанией Komatsu. На встрече также были обсуждены проекты совместных инвестиций в газовую отрасль и химическую индустрию Туркменистана путем сотрудничества с Японским банком международного сотрудничества JBIC. По итогам переговоров стороны подписали соответствующий протокол.

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