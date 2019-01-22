Туркменские ковры представлены на международной выставке в Дубае

Туркменские ковры представлены на 24-й международной выставке ковровых изделий «Carpet & Art Oasis» в городе Дубае (ОАЭ). В смотре принимают участие крупнейшие в мире производители ковров ручной работы, представившие более 15 тысяч великолепных образцов коврового искусства.

Украшением выставки стала туркменская экспозиция, составленная из ковров и ковровых изделий производственного объединения «Türkmenhaly» («Туркменковер») Министерства текстильной промышленности Туркменистана. Туркменские участники выставки представили вниманию посетителей высококачественные ковры и ковровые изделия ручной работы общей площадью более 200 квадратных метров.

В производственное объединение «Туркменковер» входит 8 предприятий художественного ковроделия, на которых трудится более 4 тысяч мастериц. В течение двух лет в Ашхабаде и регионах Туркменистана планируется открыть еще пять цехов по производству ковров. Значительная часть продукции объединения идет на экспорт.

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