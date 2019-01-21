На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 41 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 41 сделка на 37 миллионов долларов США.

В ходе торгов предприниматели из США, Швейцарии и Мальты приобрели прямогонный бензин, авиационный, технический и осветительный керосин, нефтяной кокс, базовое масло, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из России и Таджикистана закупили полипропилен и полиэтилен полимерного завода в Киянлы.

Помимо этого, коммерсантам из РФ, Германии, Китая, Турции, Сербии и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, махровые изделия, хлопчатобумажная пряжа, хлопок-волокно, экстракт и корни солодки.

За манатные средства бизнесмены из России приобрели трикотажные изделия, сельскохозяйственную продукцию и хлопчатобумажную пряжу на 18 миллионов 615 тысяч манатов.

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