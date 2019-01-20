В Ашхабаде состоялась I конференция судей Туркменистана, в ходе которой были обсуждены вопросы совершенствования судебной системы страны.

Участие в работе форума приняли представители Верховного и Арбитражного судов, а также судебных органов всех уровней столицы и регионов Туркменистана. Как отметили выступившие на конференции, главными задачами судебных органов выступают осуществление правосудия, защита прав и свобод жителей государства, а также устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

В этой связи на рассмотрение участников конференции был вынесен проект кодекса судейской этики, разработанный в соответствии с положениями закона Туркменистана «О суде». Проект представленного документа был одобрен и единогласно принят делегатами конференции. На форуме быт также принят регламент, определяющий порядок созыва и проведения очередных и внеочередных конференций судей, а также принятия решений в рамках их полномочий.

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