Туркменистан представит в Нью-Йорке национальный обзор о ходе реализации Целей устойчивого развития

Туркменистан представит в Нью-Йорке национальный доклад о прогрессе в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР). Как сообщил на заседании правительства вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, это произойдет на политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ЭКОСОС, который пройдет в июле этого года в Нью-Йорке.

В этой связи президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства подписал постановление о создании межведомственной рабочей комиссии по подготовке национального обзора Туркменистана в области реализации ЦУР и утвердил ее состав.

В соответствии с официальной информацией ООН, Туркменистан является первым государством, адаптировавшим на национальном уровне ЦУР и приступившим к выполнению программных мер в этой сфере. В настоящее время совместно со специализированными учреждениями ООН в стране реализуются 37 рабочих планов в области здравоохранения, образования, охраны окружающей среды и других областях.

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