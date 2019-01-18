Президент Туркменистана поручил главам областей страны подготовить программу развития регионов на 2019-2025 годы

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел видеоконференцию с участием хякимов (глав администраций) велаятов (областей) Туркменистана, на которой были рассмотрены вопросы разработки программ социально-экономического развития регионов на 2019-2025 годы.

Глава государства отметил, что в этих программах следует предусмотреть меры по формированию современной производственной и социальной инфраструктуры, а также совершенствованию сельскохозяйственной отрасли. По мнению президента, особое внимание в проектах программ развития регионов должно быть уделено мероприятиям по обеспечению трудовой занятости населения, в особенности молодежи.

По словам туркменского лидера, подготовку соответствующих документов нужно осуществлять c опорой на научные исследования, учитывающие производственные, сырьевые, почвенно-климатические и иные особенности каждой области. Важно изучить внутренние ресурсы каждого велаята с целью более активного использования сырьевой базы и человеческого потенциала, подчеркнул на видеоконференции Гурбангулы Бердымухамедов.

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