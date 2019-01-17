Туркменистан и ООН подписали ряд документов в области здравоохранения

В Ашхабаде состоялась церемония подписания ряда документов между государственными учреждениями Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и ЮНФПА подписали рабочие планы проектов «Улучшение качества интегрированных услуг в области репродуктивного здоровья» и «Дезагрегированные данные для устойчивого национального развития».

Министерство образования Туркменистана и ЮНФПА подписали рабочий план «Улучшение доступа молодежи к знаниям о репродуктивном здоровье», а Академия государственной службы при президенте Туркменистана подписала с ЮНФПА документы по проекту «Использование данных о народонаселении для разработки национальных стратегий и планов устойчивого развития».

Стороны отметили, что подписанные документы будут способствовать активизации взаимодействия между Туркменистаном и Фондом ООН в области народонаселения.

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