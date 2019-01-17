Президент Туркменистана встретился с генсеком Всемирной таможенной организации

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Микурия, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы активизации взаимодействия между Туркменистаном и ВТО по широкому спектру направлений. С учетом того, что Туркменистан становится важной частью международных торговых и транспортно-логистических систем, стороны признали целесообразным проведение совместных семинаров, обмен опытом по таможенным программам, освоению и внедрению автоматизированных таможенных систем.

В этой связи туркменский лидер заявил, что Ашхабад заинтересован в изучении опыта Всемирной таможенной организации по совершенствованию контроля на границах.

Глава государства и генеральный секретарь Всемирной таможенной организации также подчеркнули необходимость усиления охраны таможенных границ от наркотрафика и трансграничной преступности.

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