|16.01.19 09:21
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Туркменские ковры представлены на выставке в Германии
Министерство текстильной промышленности Туркменистана представило туркменские ковры на 31-й международной специализированной выставке ковров и напольных покрытий «DOMOTEX-2019» Ганновере.
На протяжении трех выставочных дней, павильон Туркменистана привлекал внимание многочисленных посетителей возможностью увидеть неповторимые туркменские ковры и ковровые изделия ручной работы.
Туркменская делегация также провела на полях выставки ряд встреч с представителями заинтересованных компаний, в ходе которых были обсуждены возможности поставок на международные рынки ковров и ковровых изделий из Туркменистана.
Выставка «DOMOTEX-2019 является одной из популярнейших выставок ковров, паркета и других напольных покрытий в Европе. В этом году в смотре приняли участие около 1400 компаний из 60 стран мира.
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