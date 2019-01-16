Туркменские ковры представлены на выставке в Германии

Министерство текстильной промышленности Туркменистана представило туркменские ковры на 31-й международной специализированной выставке ковров и напольных покрытий «DOMOTEX-2019» Ганновере.

На протяжении трех выставочных дней, павильон Туркменистана привлекал внимание многочисленных посетителей возможностью увидеть неповторимые туркменские ковры и ковровые изделия ручной работы.

Туркменская делегация также провела на полях выставки ряд встреч с представителями заинтересованных компаний, в ходе которых были обсуждены возможности поставок на международные рынки ковров и ковровых изделий из Туркменистана.

Выставка «DOMOTEX-2019 является одной из популярнейших выставок ковров, паркета и других напольных покрытий в Европе. В этом году в смотре приняли участие около 1400 компаний из 60 стран мира.

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