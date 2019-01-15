Туркменская делегация приняла участие в первом заседании Диалога «Центральная Азия – Индия»

Туркменская делегация приняла участие в первой встрече Диалога «Центральная Азия – Индия» на уровне министров иностранных дел, которая состоялась в узбекском городе Самарканде. Во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств Туркменистана, Индии, Афганистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

В ходе первой встречи Диалога «Центральная Азия – Индия» были обсуждены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Особое внимание стороны уделили вопросам укрепления мира и устойчивого развития в Афганистане. Участники встречи отметили важность реализации крупномасштабных проектов в обеспечении безопасности в Афганистане. В числе таких проектов был названо строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия.

По итогам первой встречи Диалога «Центральная Азия – Индия» было принято совместное заявление. Кроме того, делегация Туркменистана провела ряд двусторонних встреч.

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