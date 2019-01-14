Делегация Туркменистана приняла участие в туристической выставке в Вене

Представители Государственного комитета Туркменистана по туризму приняли участие в ежегодной туристической выставке в Вене. Этот смотр считается одним из крупнейших международных форумов, отражающих современные тенденции развития туризма. В нем приняли участие около 850 представителей туристической отрасли из 80 стран мира.

В ходе выставки туркменский павильон посетили многочисленные гости, которые смогли ознакомиться с различными туристическими направлениями по маршрутам Великого Шелкового пути на территории Туркменистана. Экспозиция также включала материалы о памятниках истории, занесенных в список нематериального наследия ЮНЕСКО, литературу об истории и культуре туркменского народа.

Особое внимание посетителей выставки привлекли материалы о развитии национальной туристической зоны «Аваза» на туркменском побережье Каспийского моря.

Туркменская делегация также провела на выставке презентацию достижений туристической отрасли Туркменистана.

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