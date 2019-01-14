На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 36 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 36 сделок на 17 миллионов 500 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России закупили полипропилен и полиэтилен. Также бизнесмены из РФ, Великобритании, ОАЭ, Турции, Казахстана, Мальты и Афганистана приобрели техническую серу (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, коммерсантам из Китая, Турции, Сербии, Эстонии, Узбекистана и Афганистана были реализованы автотранспорт, портландцемент, бесцветное листовое стекло, экстракт солодкового корня, постельные принадлежности, хлопчатобумажная ткань и пряжа.

За манатные средства бизнесмены из России, Великобритании и Турции приобрели трикотажные изделия, хлопчатобумажную пряжу, чайный напиток с солодковым корнем на 546 тысяч манатов. На внутренний рынок предприниматели из Турции закупили автобензин на 159 тысяч долларов США, а туркменские бизнесмены приобрели нефтяной битум на 1 миллион 365 тысяч манатов.

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