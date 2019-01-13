В МИД Туркменистана обсудили вопросы проведения международной медицинской конференции

В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный проведению второй международной конференции высокого уровня «Профилактика и борьба с неинфекционными заболеваниями», которая состоится 9-10 апреля 2019 года в Ашхабаде.

Во встрече приняли участие руководители ряда туркменских министерств и ведомств, представители дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, а также журналисты.

На брифинге было отмечено, что в конференции высокого уровня планируется участие специалистов из 53 государств, которые выступят с докладами о наработанном опыте по сокращению неинфекционных заболеваний и обсудят возможности его применения в других странах. В работе форума также примут участие представители штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения, других учреждений ООН, а также международных правительственных и неправительственных структур.

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