Туркменские бизнесмены получили контракт на строительство автобана стоимостью 2,3 миллиарда долларов

Туркменские бизнесмены получили контракт на строительство автобана Ашхабад – Туркменабат стоимостью 2,3 миллиарда долларов США. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает акционерному обществу закрытого типа «Türkmen Awtoban», входящему в структуру Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, спроектировать и построить скоростной автобан Ашхабад – Туркменабат и его объекты, а также управлять ими.

В соответствии с документом, работы предписано начать в январе 2019 года и завершить с полной готовностью автотрассы к эксплуатации в декабре 2023 года.

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