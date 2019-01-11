Президент Туркменистана посетил строящийся завод по производству бензина из природного газа

Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Ахалский велаят (область), где ознакомился с состоянием дел на строительстве завода по производству бензина из природного газа.

Главе государства было доложено, что строительно-монтажные работы на предприятии полностью завершены, и теперь начинаются пуско-наладочные работы.

Комплекс возводится совместными усилиями государственного концерна «Туркменгаз» и консорциума компаний «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» (Япония) и «Rönesans» (Турция).

Газохимический завод, оснащенный современным оборудованием и технологиями, будет ежегодно перерабатывать 1 миллиард 785 миллионов кубометров природного газа и выпускать 600 тысяч тонн бензина марки А-92, соответствующего экологическим стандартам Euro-5, 12 тысяч тонн очищенного дизельного топлива и 115 тысяч тонн сжиженного газа.

Общая стоимость этого инвестиционного проекта составляет почти 1 миллиард 700 миллионов долларов США. С вводом в эксплуатацию предприятия, запланированным на 2019 год, будет дополнительно создано около 800 рабочих мест.

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