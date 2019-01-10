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10.01.19 09:33

Дан старт мероприятиям года «Туркменистан – Родина процветания»

В Ашхабаде состоялась торжественная церемония старта мероприятий, посвященных девизу 2019 года «Туркменистан – Родина процветания». В торжестве приняли участие члены правительства, руководители министерств, ведомств, ректоры вузов, представителей общественных организаций и СМИ.

Как отмечалось на торжестве, главная характерная черта современного туркменского общества – его единство и консолидация народа вокруг своего национального лидера. На 2019 год определены масштабные планы по дальнейшему укреплению национальной экономики, развитию сфер науки, образования, здравоохранения и социальной системы. Все они направлены на повышение благосостояния туркменского народа.

Подобные акции также прошли в велаятских (областных) центрах Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2019
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