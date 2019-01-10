Дан старт мероприятиям года «Туркменистан – Родина процветания» В Ашхабаде состоялась торжественная церемония старта мероприятий, посвященных девизу 2019 года «Туркменистан – Родина процветания». В торжестве приняли участие члены правительства, руководители министерств, ведомств, ректоры вузов, представителей общественных организаций и СМИ. Как отмечалось на торжестве, главная характерная черта современного туркменского общества – его единство и консолидация народа вокруг своего национального лидера. На 2019 год определены масштабные планы по дальнейшему укреплению национальной экономики, развитию сфер науки, образования, здравоохранения и социальной системы. Все они направлены на повышение благосостояния туркменского народа. Подобные акции также прошли в велаятских (областных) центрах Туркменистана. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



