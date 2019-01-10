Туркменский текстиль демонстрируется на международной выставке в Германии

Министерство текстильной промышленности Туркменистана и Торгово-промышленная палата страны приняли участие в международной выставке “Heimtextil – 2019” в германском городе Франкфурте-на-Майне. В выставке, демонстрирующей достижения текстильной отрасли, приняло участие более трех тысяч компаний и организаций из 60 стран мира.

Туркменские производители текстиля представили коллекцию постельного белья, махровые полотенца, кухонные и банные наборы, которые в полной мере отвечают одной из главных заявленных тем выставки – экологичности.

В рамках смотра туркменская делегация провела встречу с представителями выставочной компанией Messe Frankfurt, в ходе которой были обсуждены вопросы продвижения на мировой рынок текстильной продукции, производимой в Туркменистане.

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