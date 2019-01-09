Президент Туркменистана ознакомился с новым проектом жилого массива на севере Ашхабада

Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в северную часть Ашхабада и ознакомился с проектом жилого массива, который предполагается возвести в этой части города.

Этот крупный социальный проект предусматривает строительство крупного микрорайона, включающего административные здания, жилые дома, предприятия сферы услуг и социальные объекты. За счет капитальных инвестиций здесь предлагается построить восемь детских садов, шесть средних общеобразовательных школ, а также дом культуры, два дома здоровья и дворец бракосочетания.

Ознакомившись с представленными проектами зданий, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что главным принципом дальнейшего развития столицы должна стать самодостаточность организации жизненной среды города. По мнению главы государства, представленные проекты нуждаются в существенной доработке. Президент призвал руководителей активнее изучать лучший зарубежный опыт, анализировать принципы эффективной организации городского хозяйства в развитых странах и применять современные технологии, включая использование солнечной энергии.

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