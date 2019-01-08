В Музее изобразительных искусств Туркменистана открылась выставка картин из областных музеев

В Музее изобразительных искусств Туркменистана открылась выставка из 109 картин из музеев Дашогузского и Ахалского велаятов (областей). В течение многих лет художники выезжали в творческие командировки в сельскую глубинку, чтобы написать портреты сельских тружеников, создавать картины о сельской жизни. Большая часть этих работ осталась на местах, где нет приемлемых условий для хранения полотен.

С целью спасения уникальных произведений искусства в эти два велаята выехала группа сотрудников Музея изобразительных искусств и Министерства культуры Туркменистана.

В результате поисковых и оценочных работ часть картин была направлена в местные музеи, оснащенные современными хранилищами, а 109 картин, нуждающихся в реставрации, были отправлены в Музей изобразительных искусств.

И вот теперь возможность ознакомиться с этими работами получили любители живописи. Экспозиция переносит зрителя на несколько десятилетий назад. 109 работ – это 109 историй прошлой эпохи, перенесенных на живописные полотна.

Этот опыт сотрудников Музея изобразительных искусств признан удачным, и они надеются продолжить этот проект в других велаятах Туркменистана.

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