В Туркменистане определена дата выборов депутатов парламента и членов народных советов вместо досрочно выбывших В Туркменистане определена дата выборов депутатов парламента и членов халк маслахаты (народных советов) всех уровней вместо досрочно выбывших. Соответствующее постановление принял Меджлис (парламент) Туркменистана. В соответствии со статьями 4 и 85 Избирательного кодекса Туркменистана парламент постановил назначить эти выборы на воскресенье, 31 марта 2019 года. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



