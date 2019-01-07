|07.01.19 09:40
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В Туркменистане определена дата выборов депутатов парламента и членов народных советов вместо досрочно выбывших
В Туркменистане определена дата выборов депутатов парламента и членов халк маслахаты (народных советов) всех уровней вместо досрочно выбывших. Соответствующее постановление принял Меджлис (парламент) Туркменистана.
В соответствии со статьями 4 и 85 Избирательного кодекса Туркменистана парламент постановил назначить эти выборы на воскресенье, 31 марта 2019 года.
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