Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
07.01.19 09:40

В Туркменистане определена дата выборов депутатов парламента и членов народных советов вместо досрочно выбывших

В Туркменистане определена дата выборов депутатов парламента и членов халк маслахаты (народных советов) всех уровней вместо досрочно выбывших. Соответствующее постановление принял Меджлис (парламент) Туркменистана.

В соответствии со статьями 4 и 85 Избирательного кодекса Туркменистана парламент постановил назначить эти выборы на воскресенье, 31 марта 2019 года.

© TURKMENISTAN.RU, 2019
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2019 Turkmenistan.ru