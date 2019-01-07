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07.01.19 08:00

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 13 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю  зарегистрировано 13 сделок на 32 миллиона 493 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана закупили автобензин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, бизнесменам из ОАЭ, Ирландии и Афганистана были реализованы автотранспорт, бесцветное листовое стекло и хлопок-волокно.

 

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