На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 13 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 13 сделок на 32 миллиона 493 тысячи долларов США. В ходе торгов предприниматели из Афганистана закупили автобензин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, бизнесменам из ОАЭ, Ирландии и Афганистана были реализованы автотранспорт, бесцветное листовое стекло и хлопок-волокно. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



