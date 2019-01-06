Туркменистан снизил импорт продовольствия и по ряду позиций нарастил его экспорт

Туркменистан снизил импорт продовольственных товаров за счет повышения внутреннего производства. Вопросы продовольственного обеспечения населения и экспорта продуктов питания были рассмотрены на заседании туркменского правительства.

Как сообщил на заседании вице-премьер Чары Гылыджов, курирующий торговый комплекс страны, за 11 месяцев 2018 года импорт продовольствия сократился более чем на 27 процентов. Туркменистан стал меньше завозить мясомолочной и рыбной продукции, макаронных изделий, соков и безалкогольных напитков.

По словам Гылыджова, в свою очередь члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана расширяют экспорт продовольствия собственного производства. Так, за 11 месяцев 2018 года этот показатель вырос на 60 процентов. В числе экспортируемых товаров – плодоовощная продукция, яйца, кондитерские изделия и натуральные фруктовые соки.

Вице-премьер также подчеркнул, что в настоящее время силами туркменских бизнесменов в стране ведется строительство новых животноводческих и птицеводческих комплексов, а также предприятий по производству подсолнечного масла и сахара.

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