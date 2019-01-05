Туркменистан примет участие в диалоге «Центральная Азия – Индия»

Туркменистан примет участие в первом заседании глав внешнеполитических ведомств диалога «Центральная Азия – Индия», которое состоится 12-13 января в узбекском городе Самарканде. Об этом на заседании правительства, сообщил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

По его словам, новый формат взаимодействия открывает большие возможности для наращивания многостороннего сотрудничества, практической реализации инициатив Туркменистана, а также крупных международных и региональных проектов. С целью реализации региональных проектов с участием Афганистана предусматривается выдвинуть предложение о приглашении афганской стороны к участию в деятельности диалога «Центральная Азия – Индия».

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в этой связи отметил, что Туркменистан рассматривает Индию как важного политического и торгово-экономического партнера. Глава государства подчеркнул, что укрепление многостороннего сотрудничества в рамках диалога «Центральная Азия – Индия» имеет особое значение в деле выхода центральноазиатских стран к Индийскому океану.

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