В детских оздоровительных центрах Туркменистана стартовал сезон зимних каникул

В Ашхабаде, на площади перед Дворцом детей и юношества, прошла церемония открытия сезона зимних каникул в детских оздоровительных центрах Туркменистана. По ее завершении школьники, решившие провести зимние каникулы в детских здравницах, отправились на отдых в 14 оздоровительных центров в местечке Гекдере (Зеленое ущелье) и 5 областных здравниц.

Детские санатории Туркменистана за время зимних каникул примут в общей сложности 8500 школьников. Ребята совершат увлекательные экскурсии по живописным окрестностям, музеям и достопримечательностям туркменской столицы.

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