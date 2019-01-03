|03.01.19 10:51
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В детских оздоровительных центрах Туркменистана стартовал сезон зимних каникул
В Ашхабаде, на площади перед Дворцом детей и юношества, прошла церемония открытия сезона зимних каникул в детских оздоровительных центрах Туркменистана. По ее завершении школьники, решившие провести зимние каникулы в детских здравницах, отправились на отдых в 14 оздоровительных центров в местечке Гекдере (Зеленое ущелье) и 5 областных здравниц.
Детские санатории Туркменистана за время зимних каникул примут в общей сложности 8500 школьников. Ребята совершат увлекательные экскурсии по живописным окрестностям, музеям и достопримечательностям туркменской столицы.
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