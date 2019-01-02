Детям-сиротам вручили подарки от имени президента Туркменистана В Ашхабаде состоялось праздничное представление, на котором воспитанникам детского дома «Döwletliler köşgi» («Дворец благоденствующих») по сложившейся традиции были вручены новогодние подарки от имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Поздравить детей с самым радостным в году праздником пришли руководители национального парламента, представители министерств, ведомств и общественных организаций страны. На новогоднем представлении выступили популярные артисты, хореографические ансамбли и мастера циркового искусства. В завершение торжества воспитанники детского дома поблагодарили президента Туркменистана за замечательные новогодние подарки и счастливое детство. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



