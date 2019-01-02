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02.01.19 08:49

Детям-сиротам вручили подарки от имени президента Туркменистана

В Ашхабаде состоялось праздничное представление, на котором воспитанникам детского дома «Döwletliler köşgi» («Дворец благоденствующих») по сложившейся традиции были вручены новогодние подарки от имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Поздравить детей с самым радостным в году праздником пришли руководители национального парламента, представители министерств, ведомств и общественных организаций страны.

На новогоднем представлении выступили популярные артисты, хореографические ансамбли и мастера циркового искусства. В завершение торжества воспитанники детского дома поблагодарили президента Туркменистана за замечательные новогодние подарки и счастливое детство.

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