|01.01.19 09:47
|
Российский космонавт Олег Кононенко поздравил из космоса президента и народ Туркменистана с Новым годом
Российский космонавт, Герой России и кавалер туркменского ордена «Звезда Президента», уроженец Туркменистана Олег Кононенко, возглавляющий в настоящее время миссию на Международной космической станции (МКС), поздравил президента Гурбангулы Бердымухамедова и народ Туркменистана с Новым годом.
Он показал с борта МКС флаг Туркменистана и книгу главы государства «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути» и отметил, что специально взял их с собой в космическую экспедицию как знак глубокого уважения к своей Родине. Космонавт подчеркнул, что испытывает особые чувства к стране, где он родился и вырос, и радуется ее достижениям.
Кононенко выразил уверенность, что стартовавшая несколько лет назад космическая программа Туркменистана продолжит свое развитие, и со временем другие уроженцы страны пополнят отряд космонавтов.
© TURKMENISTAN.RU, 2019