Российский космонавт Олег Кононенко поздравил из космоса президента и народ Туркменистана с Новым годом

Российский космонавт, Герой России и кавалер туркменского ордена «Звезда Президента», уроженец Туркменистана Олег Кононенко, возглавляющий в настоящее время миссию на Международной космической станции (МКС), поздравил президента Гурбангулы Бердымухамедова и народ Туркменистана с Новым годом.

Он показал с борта МКС флаг Туркменистана и книгу главы государства «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути» и отметил, что специально взял их с собой в космическую экспедицию как знак глубокого уважения к своей Родине. Космонавт подчеркнул, что испытывает особые чувства к стране, где он родился и вырос, и радуется ее достижениям.

Кононенко выразил уверенность, что стартовавшая несколько лет назад космическая программа Туркменистана продолжит свое развитие, и со временем другие уроженцы страны пополнят отряд космонавтов.

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