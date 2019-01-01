|01.01.19 08:38
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Туркменистан встретил новый, 2019 год
Жители Туркменистана красочными торжествами встретили новый, 2019 год. Центром празднования по традиции стала ашхабадская площадь перед развлекательным центром «Älem» («Вселенная»), где установлена главная елка страны.
Ашхабадцы и гости столицы стали здесь зрителями праздничного шоу с участием популярных эстрадных артистов и восходящих звезд сцены. Затем с помощью телемоста к новогоднему торжеству в Ашхабаде с поздравлениями и концертными номерами поочередно присоединились велаяты (области) Туркменистана.
Кульминацией праздника стало новогоднее обращение президента Гурбангулы Бердымухамедова к народу Туркменистана, переданное посредством телемоста из дворцового комплекса «Огузхан».
Глава государства поздравил народ страны с новогодним праздником. Он назвал знаковые события 2018 года в жизни страны, а также обозначил приоритеты внутренней и внешней политики государства на перспективу. После новогоднего поздравления главы государства прозвучал государственный гимн Туркменистана и раздались залпы праздничного фейерверка, возвестившие о наступлении нового, 2019 года.
Праздничные мероприятия в честь новогоднего праздника прошли во всех регионах страны.
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