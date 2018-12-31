На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 50 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 50 сделок на 22 миллиона 12 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России закупили парафиновый гач, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, карбамид (ГК «Туркменхимия»), а также полипропилен и полиэтилен высокой плотности. Бизнесмены из Афганистана приобрели сжиженный газ (ГК «Туркменгаз»). Помимо этого, коммерсантам из ОАЭ, Турции и Киргизии были реализованы пряжа хлопчатобумажная и пластиковые емкости.

За манатные средства предприниматели из Турции пробрели ткань хлопчатобумажную на 1 миллион 121 тысячу манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили нефтяной дорожный битум, полиэтилен высокой плотности и строительную технику на 22 миллиона 947 тысяч манатов.

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