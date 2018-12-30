|30.12.18 08:51
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В ашхабадском Дворце зимних видов спорта состоялся новогодний концерт
В столичном Дворце зимних видов спорта состоялось музыкальное представление, посвященное Новому году. Наряду с популярными артистами в концерте приняли участие и молодые исполнители, а его программу составили известные мелодии и песни.
Зажигательные новогодние песни сменялись лирическими сочинениями, эстрадные номера – современными аранжировками фольклорных произведений.
Новогодние выступления в эти дни проходят и на других концертных площадках Ашхабада.
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