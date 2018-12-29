В Ашхабаде открылась выставка художника Мамеда Мамедова

В ашхабадском Музее изобразительных искусств открылась выставка работ художника Мамеда Мамедова, приуроченная к 80-летию со дня его рождения.

Организаторы выставки назвали ее «От замысла к воплощению», потому что кроме живописных и графических работ художника здесь представлены наброски с идеями, которым не суждено было воплотиться в картины. В возрасте 47 лет художник ушел из жизни.

Мамед Мамедов является одним из самых самобытных и талантливых туркменских художников. Он автор таких известных картин, как «Портрет композитора Нуры Халмамедова», «Открытие туркменского канала», «Поливальщики», «Разговор о Вселенной», «Моление о воде» и другие.

Мамед Мамедов входит в так называемую великолепную семерку художников-шестидесятников, с именами которых связан один из самых ярких периодов в истории туркменской живописи. Его друзьями были Дурды Байрамов, Шаджан Акмухаммедов, Станислав Бабиков, Гульназар Бекмурадов, Чары Амангельдыев и Джума Джумадурды – художники, составившие славу туркменского изобразительного искусства.

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