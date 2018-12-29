Президент Туркменистана посетил главную елку страны Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил новогоднее торжество у главной елки страны. Главу государства здесь встретили радостная детвора, Аяз-баба (дед Мороз) и Гарпамык (Снегурочка), герои народных сказок и другие участники новогоднего представления. Президент страны с большим интересом посмотрел новогодние выступления детей, а затем принял участие в традиционном хороводе вокруг елки. После этого, к восторгу ребят, от имени главы государства им были вручены новогодние подарки. На память о празднике по просьбе детей Гурбангулы Бердымухамедов также сфотографировался с ними у главной елки страны. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



