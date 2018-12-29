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29.12.18 09:49

Президент Туркменистана посетил главную елку страны

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил новогоднее торжество у главной елки страны. Главу государства здесь встретили радостная детвора, Аяз-баба (дед Мороз) и Гарпамык (Снегурочка), герои народных сказок и другие участники новогоднего представления.

Президент страны с большим интересом посмотрел новогодние выступления детей, а затем принял участие в традиционном хороводе вокруг елки. После этого, к восторгу ребят, от имени главы государства им были вручены новогодние подарки. На память о празднике по просьбе детей Гурбангулы Бердымухамедов также сфотографировался с ними у главной елки страны.

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