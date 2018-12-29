В Туркменистане 31-е декабря объявлено выходным днем В Туркменистане понедельник, 31 декабря, объявлен выходным днем. Соответствующий указ на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Документ в целях создания благоприятных условий для празднования Нового года и хорошего отдыха населения Туркменистана объявляет 31 декабря 2018 года нерабочим днем. Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от форм собственности предписано обеспечить исполнение данного указа. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



