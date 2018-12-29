|29.12.18 08:35
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В Туркменистане 31-е декабря объявлено выходным днем
В Туркменистане понедельник, 31 декабря, объявлен выходным днем. Соответствующий указ на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ в целях создания благоприятных условий для празднования Нового года и хорошего отдыха населения Туркменистана объявляет 31 декабря 2018 года нерабочим днем. Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от форм собственности предписано обеспечить исполнение данного указа.
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