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29.12.18 08:35

В Туркменистане 31-е декабря объявлено выходным днем

В Туркменистане понедельник, 31 декабря, объявлен выходным днем. Соответствующий указ на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ в целях создания благоприятных условий для празднования Нового года и хорошего отдыха населения Туркменистана объявляет 31 декабря 2018 года нерабочим днем. Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от форм собственности предписано обеспечить исполнение данного указа.

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