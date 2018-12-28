В туркменском Институте международных отношений открылся Учебный центр по приоритетным направлениям дипломатии Туркменистана

В Институте международных отношений (ИМО) МИД Туркменистана состоялась конференция и церемония открытия Учебного центра по приоритетным направлениям дипломатии страны.

В конференции, приуроченной к 10-летнему юбилею ИМО, приняли участие главы аккредитованных в Ашхабаде дипмиссий, посольств Туркменистана за рубежом, депутаты национального парламента, политологи, представители ряда министерств, ведомств, общественных организаций и журналисты.

В докладах выступавших были охарактеризованы основные этапы и итоги работы института, а также обсуждена дальнейшая деятельность вуза в свете задач, стоящих перед туркменской дипломатией. За десять лет из стен учебного заведения выпущено 470 специалистов, которые успешно трудятся в различных областях – дипломатии, экономике, юриспруденции, финансово-банковской сфере и СМИ.

Среди партнеров ИМО такие известные учебные заведения, как Московский государственный институт международных отношений МИД России, Институт дипломатической службы МИД Индии, Институт политических и международных исследований МИД Ирана, Дипломатический институт Румынии, Национальный институт дипломатической службы внешнеполитического ведомства Аргентины и многие другие.

На конференции была отмечена своевременность решения об открытии в ИМО Учебного центра по приоритетным направлениям дипломатии Туркменистана, который повысит научно-исследовательский и интеллектуальный потенциал одного из ведущих вузов Туркменистана.

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